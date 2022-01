Estes nomes são os lugares que nos chamam em 2022

Se há lições que aprendemos nos últimos dois anos é que a realidade excede sempre as mais ousadas expectativas. Por isso, falar daquilo que 2022 nos vai trazer é sobretudo um exercício a partir da nossa curiosidade e imaginação. Nesta edição sinalizamos os lugares que mais nos apelam: 22 narrativas pessoais, escolhas e desejos dos nossos jornalistas e críticos a partir das programações anunciadas para este ano.

Eis Apichatpong Weerasethakul:

Memoria, o último filme do cineasta tailandês, chega dentro de duas semanas. Foi rodado na Colômbia, tem no cast Tilda Swinton. Proponho que oiçamos o seu apelo sensual. Assim como o de Atlantide, de Yuri Ancaranni, Hit the Road, de Jafar Panahi ou Onoda, 10.000 Nuits dans la Jungle, de Arthur Harari. Correspondem a algo de ancestral na experiência cinematográfica.

E daqui pode seguir para as propostas de Luís Miguel Oliveira e Jorge Mourinha.

Para Mário Lopes, Time Skiffs, dos Animal Collective, e Once Twice Melody, dos Beach House, surgem no horizonte musical de 2022 como refúgio seguro na incerteza paralisante que teima em se perpetuar.

Claro, diz ele: vemos ao longe um novo álbum do indispensável Kendrick Lamar, ansiamos pelas chegadas em Fevereiro de Cat Le Bon e dos Big Thief, aguardamos a nova aventura de Thom Yorke e Johnny Greenwood, dos Radiohead, unidos a Tom Skinner, baterista dos Sons of Kemet ou ainda dos Black Country, New Road… mas, como se dizia no início: por aquilo que atravessamos, desperta em nós uma ideia de reencontro, mãos familiares que chegam para nos ampararem na incerteza paralisante que teima em se perpetuar. Ouvidas aqui estas propostas, siga depois para as de Gonçalo Frota, Vítor Belanciano, Daniel Dias ou Pedro Rios...

Isabel Lucas vê como acontecimentos de 2022 a edição das biografias de Fernando Pessoa, por Richard Zenith, e de Susan Sontag, por Benjamin Moser (ficando à espera que algum editor arrisque na biografia de W. G. Sebald).

António Guerreiro, José Riço Direitinho, Hugo Pinto Santos e Isabel Coutinho também escolhem os seus livros...

Joana Amaral Cardoso destaca o regresso, nos próximos meses, de Atlanta, Russian Doll, Better Call Saul ou dos mundos de A Guerra dos Tronos e Senhor dos Anéis. Mas nos pequenos ecrãs haverá uma série sobre uma pandemia que mostra que (a nossa) podia ser pior: Station Eleven.

Já Rodrigo Nogueira inquieta-se com as dificuldades de honrar o património e a memória televisivos...

Luísa Soares de Oliveira diz-nos que em 2022 Portugal continua de fora dos grandes circuitos das boas exposições mundiais (o que podemos ler também no tom dos textos de Nuno Crespo e José Marmeleira) e vira as suas expectativas para a Bienal de Veneza, onde teremos Pedro Neves Marques, e para a Documenta de Kassel.

Chega este ano a Portugal, finalmente, exclama Gonçalo Frota, a obra da encenadora francesa Caroline Guiela Nguyen. E em dose dupla: Saigão e Fraternité, Conte Fantastique. O regresso de Thomas Ostermeier e Tónan Quito a visitar Fellini com Filipe Melo são outras paragens obrigatórias do ano, assim como as propostas de Inês Nadais e Mariana Duarte...