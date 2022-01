Não, não são precisos sumos detox para limpar as nossas entranhas

No mundo das dietas, o termo “desintoxicar” refere-se à remoção de substâncias tóxicas do organismo. Mas o corpo já o faz naturalmente através do suor, respiração, urina e fezes.

Se comeu e bebeu mais do que o habitual durante as festas, poderá pensar que uma desintoxicação de Ano Novo é uma boa ideia. Por todo o lado, há anúncios que afirmam que os sumos de desintoxicação podem ajudá-lo a perder peso, controlar o apetite, impulsionar o metabolismo e eliminar toxinas. Tudo isto parece apelativo, mas será que as desintoxicações produzem realmente esses resultados impressionantes? Claro que não. Não há nada de mágico em beber um sumo caro feito de pepino, aipo, limão, salsa ou qualquer outra erva, legumes e frutas atirados para dentro do liquidificador.