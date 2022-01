Britney Spears em guerra com a irmã Jamie Lynn: “Nunca teve de trabalhar por nada”

Jamie Lynn contou numa entrevista a propósito do lançamento de um livro de memórias que é a “maior apoiante” da irmã e garante nunca se ter envolvido no processo de tutela.

O desentendimento entre Britney Spears e a irmã Jamie Lynn tem dado que falar nos últimos dias. A irmã mais nova da “princesa da pop” deu uma entrevista ao canal de televisão ABC, a propósito do seu novo livro de memórias, onde falou sobre a infância difícil e descreveu o papel que desempenhou no processo de tutela que retirou a liberdade a Britney durante 13 anos. A artista não tardou a responder, no Twitter, acusando a actriz de se promover “à sua custa”.

Depois sair vencedora, a 12 de Novembro, de uma longa batalha judicial, Britney Spears não tem poupado críticas à família e, agora, a irmã Jamie Lynn respondeu na mesma moeda. A actriz de 30 anos defendeu-se, no programa Good Morning America, onde esteve a promover o novo livro Thing I Should Have Said (Coisas que deveria ter dito, em tradução livre), dizendo que as alegações que Britney tem feito “não são verdade” e garante ter estado “sempre presente”.

Graças ao que a cantora de Baby One More Time tem dito sobre a família ─ que todos terão lucrado com a tutela a que esteve sujeita, entre muitas outras alegações subentendidas nas suas publicações nas redes sociais ─, Jamie Lynn relata receber “ameaças de morte”. A actriz conta que teve de explicar às filhas Maddie, de 13 anos, e Ivey, com três anos, que a culpa da insegurança em que vivem é das publicações “vagas e acusatórias da tia”, quando esta “podia dizer a verdade”.

O novo livro de Jamie Lynn Spears é um relato da história de vida da actriz, incluindo o afogamento quase fatal da sua filha mais nova, a relação com Britney e o papel que desempenhou na controversa tutela. Durante a entrevista, a protagonista da série Sweet Magnolias descreveu-se como “a maior apoiante” da irmã e diz ter “tomado acções” para acabar com o domínio do pai sobre a cantora.

Mas, de acordo com a ABC, Jamie Lynn também analisa os comportamentos de Britney no passado “erráticos” e “paranóicos”, numa trajectória em espiral. “Quando tudo [a tutela] começou tinha 17 anos e estava prestes a ter um bebé. Então, não percebia o que estava a acontecer, nem estava concentrada nisso”, recorda. A actriz sugere ainda que a irmã a terá abordado para pedir se ela “seria a pessoa a apoiar os seus rapazes quando eles precisassem”, ao que ela terá concordado.

Ainda que tivesse concordado em ajudar, a irmã mais nova de Britney diz que, então, não se queria envolver directamente na tutela. “Não supervisionava fundos ou algo do género, e isso era então um mal-entendido”, lembra, sublinhando que não tomou quaisquer “passos para fazer parte” da perda de autodeterminação da irmã.

Britney volta a lançar farpas

A cantora de Womanizer não tardou a responder, num longo comunicado partilhado no Twitter. “Estava a mexer no telemóvel e vejo que a minha irmã fez uma entrevista para promover o seu livro”, escreve. Britney Spears disse ter ficado particularmente incomodada quando a irmã disse que o seu comportamento estava “fora do controlo”. “Ela nunca estava comigo há 15 anos. Então por que está sequer a falar sobre isso, a menos que queria promover o seu livro à minha custa”, declara.

Britney não deixou nada por dizer e resolveu até desenterrar acontecimentos do passado, como quando a irmã cantou novas versões das suas músicas: “Sei que pode parecer parvo para a maioria das pessoas, mas eu escrevo a maior parte das minhas canções e a minha irmã era uma bebé. Ela nunca teve de trabalhar por nada. Tudo lhe foi dado”. Aos 40 anos, diz-se cansada de “ser a pessoa superior” e “aceitar” o que a família lhe faz. E termina: “Espero que o teu livro seja um sucesso Jamie Lynn”.

Nas redes sociais, os fãs dividem-se entre os que apoiam Britney e os que acreditam que talvez seja tempo de esquecer o passado ─ e é isso que Jamie Lynn pede à irmã, num comunicado partilhado no Instagram, em resposta. A actriz garante que o livro não é sobre a cantora, mas que é inevitável que ela seja um dos temas. “Não posso evitar também ter nascido Spears”, escreve.

https://www.instagram.com/p/CYsxPn-r1zf/?utm_source=ig_web_copy_link

Quanto às acusações de que nunca teve de trabalhar, lembra que o faz “desde adolescente” ─ protagonizou as séries Zoey 101 e All That do canal juvenil Nickelodeon. “Construí a minha carreira à parte de ser a irmã mais nova de alguém”, observa. “Não há lados, e não quero mais drama, mas estou a contar a minha verdade para curar os traumas, fechar este capítulo e seguir em frente. Quem me dera que a minha irmã conseguisse fazer o mesmo”, conclui.