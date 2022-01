Paula Kahumbu: a conservação da vida selvagem em África, por africanos, para africanos

A conservacionista queniana quer restabelecer a ligação entre a população africana e a vida selvagem como forma de combater as alterações climáticas, a extinção das espécies e dos habitats. O trabalho mais recente foca-se em programas televisivos: pela primeira vez, são feitos por africanos, sobre especialistas africanos, para uma audiência africana. “Não são só as histórias que importam, são as pessoas que as contam.”