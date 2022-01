Restauração saúda adiamento da taxa sobre embalagens de plástico, mas com reservas

Para a AHRESP, o Governo devia ter excluído as embalagens de uso único das entregas a casa e do levantamento pelo cliente sem sair do carro, onde, diz, faltam alternativas. Já a associação Zero critica adiamento de seis meses para 1 de Julho e defende que a medida devia abranger todo o tipo de embalagens, incluindo mesmo as de papel.