Surto de covid-19 força adiamento do Estoril-Arouca

Arouca só tem 11 jogadores disponíveis. Encontro da 18.ª jornada vai ser disputado no final do mês.

O jogo entre o Estoril e o Arouca, a realizar na Amoreira e respeitante à 18.ª jornada da Liga portuguesa, foi adiado devido a um surto de covid-19 na equipa visitante. Em rigor, o Arouca tem apenas 11 jogadores disponíveis.

“No seguimento das alterações regulamentares votadas pelos clubes, em Assembleia Geral (AG) extraordinária, no passado dia 21 de Dezembro, e que resultaram na actualização do artigo 46.º - A do Regulamento das Competições, que teve em vista o reforço da integridade das competições, o Estoril Praia–FC Arouca, da jornada 18 da Liga Portugal bwin será o primeiro a ser adiado nestas condições e pela Liga Portugal”, anuncia a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em comunicado.

Uma vez que não possui um mínimo de 13 jogadores disponíveis (entre os quais um guarda-redes), o Arouca cumpre os requisitos para solicitar o adiamento da partida, que estava agendada para sábado, às 20h30, e que foi agora recalendarizada para 27 de Janeiro, às 20h15.