No Sony Open manda o campeão em título, Kevin Na

Lidera em Honolulu com extraordinária volta inaugural de 61 pancadas, 9 abaixo do par 70

Poderá um jogador iniciar a defesa de um título com uma volta de 61 pancadas e não ficar totalmente satisfeito? Aconteceu com Kevin Na esta sexta-feira no arranque do Sony Open no Havai. O norte-americano de origem coreana, de 38 anos, fez uma exibição de luxo no Waialae Country Club, em Honolulu, mas não escondeu um certo desencanto por não ter chegado às 59.

"Joguei incrivelmente bem”, reconheceu. “Fiz tudo bem hoje [ontem] e o meu jogo de ferros foi espantoso. O meu controle de distância tem sido óptimo. Tive oportunidade para um 59. Dei tudo que pude. Estou um pouco desapontado pelo facto de os meus putts não terem caído – alguns dos bons putts bati não entraram. Mas é ainda assim uma boa volta."

Na admitiu que, depois de ter concluído a primeira metade do campo de par 70 com 29 pancadas (-6), chegou a pensar naquele mágico duplo dígito. Um pensamento que saiu reforçado quando fez um série de birdie.par-birdie nos primeiros três buracos da segunda metade igualando então o líder na clubhouse, o veterano Jim Furyk, com -8.

No entanto, embora tenha acertado todos os fairways e greens nos restantes seis buracos, excepto no par 3 do 17, seguiram-se cinco pares consecutivos, antes de fechar a volta no 18 com um birdie 4 para finalmente ultrapassar Furyk e ficar sozinho na liderança com -9. Pouco depois, Russel Henley não conseguiu imitá-lo no mesmo buraco e teve de se contentar com um 62 (-8), para partilhar o segundo lugar com Furyk.

De acordo com os dados fornecidos pelo PGA Tour, Kevin Na é agora o jogador com mais voltas de 62 ou melhor, desde que o circuito passou a registar todos os resultados buraco a buraco em 1983: são 10 voltas dentro desse âmbito. A última vez que o tinha conseguido foi na terceira volta do último Sony Open, também com 61. Descolou assim de Tiger Woods e Justin Thomas, que somam 9.

Quanto a Jim Furik, de 51 anos, passou a integrar o lote dos quartos melhores neste capítulo, com 8 voltas de 62 ou melhor, a par de Scott Piercy, Ryan Palmer, Zach Johnson e Hunter Mahan. Ontem, abrilhantou o seu desempenho com um hole-in-one no 17, o quinto neste buraco no historial do torneio, que remonta a 1965, e o primeiro desde Tony Finau na terceira volta em 2018.

No quarto lugar, com 63 (-7), surge um quinteto composto pelo americano Kevin Chappell, Patton Kizzire e Michael Thompson, o irlandês Seamus Power e o chinês Haotong Li. Com 64, um lote de sete jogadores: Matt Kacher, Tyler Duncan, J.T. Poston, Ryan Palmer, Jason Kokrak e os canadianos Corey Conners e Adam Svensson.

Destes 12 jogadores mencionados, que integram o top-10 da tabela, seis são antigos vencedores do Sony Open: além de Kevin Na (2021), Matt Kuchar (2019), Patton Kizzire (2018), Russell Henley (2013), Ryan Palmer (2010) e Jim Furyk (1996).

Kevin Na joga as duas primeiras voltas num grupo com o australiano Cameron Smith, vencedor do Sony Open em 2020 e recém-sagrado, no passado domingo, também no Havai, mas na ilha de Maui, campeão do Sentry Tournament of Champions, com um total agregado recordista de 34 abaixo do par; e com Talor Gooch, o actual líder na FedEx Cup. Smith e Gooch marcaram 67 na abertura.

