Nélson Veríssimo espera Moreirense moralizado na Luz

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, reforçou na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Moreirense, referente à 18.ª jornada da Liga, a importância de vencer todos os jogos para manter as “águias” na corrida pelo título, em que acredita “piamente”.

Frente à formação de Moreira de Cónegos, que - como o sucessor de Jorge Jesus sublinhou - se apresenta este sábado (18h, BTV), no Estádio da Luz, animada pela vitória na estreia de Ricardo Sá Pinto, novo treinador dos minhotos, o Benfica precisa de consolidar as “novas ideias e metodologias de treino” implementadas pelos actuais responsáveis técnicos, preparando, a partir daí, “com um compromisso muito grande e uma entrega absoluta”, todos os compromissos.

Nélson Veríssimo aproveitou para agradecer mais uma vez a confiança e as recentes declarações de Rui Costa, presidente do clube, “mantendo o foco nos muitos objectivos” traçados para a época.

Com todo o plantel à disposição, o técnico não deu pistas sobre a estratégia a usar frente ao Moreirense, adversário que acredita poder apresentar-se “num bloco mais baixo”, o que pode determinar a abordagem do Benfica em termos de sistema de jogo e das diferentes dinâmicas, não reduzindo as opções tácticas ao 4x4x2.

Nélson Veríssimo espera dificuldades e lembra que “não há margem de erro na segunda volta”, pelo que o pensamento passará pela vitória em todos os jogos, na esperança de que os rivais cedam e permitam o ressurgimento do emblema da Luz.