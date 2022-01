Austrália volta a cancelar visto de Djokovic

O visto do tenista sérvio Novak Djokovic foi novamente cancelado pelas autoridades australianas esta sexta-feira, noticia o jornal The New York Times. A decisão acontece quatro dias depois de um tribunal australiano ter ordenado a libertação do tenista, retido num centro de detenção em Melbourne após o seu visto ter sido revogado por não estar vacinado contra a covid-19.

O ministro australiano para a Imigração, Cidadania, Serviços de Fronteiras e Assuntos Multiculturais, Alex Hawke, justificou a decisão em comunicado, dizendo que cancelou o visto do jogador por motivos de “saúde pública e ordem” e para defender o interesse público.

Uma investigação federal liderada por Hawke revelou que Djokovic deu falsas informações nos documentos que entregou às autoridades australianas na fronteira quando tentou entrar no país na semana passada.

A confirmar-se a deportação, o tenista pode ficar proibido de entrar no país durante três anos.

Djokovic tinha admitido na quarta-feira ter cometido “um erro de julgamento” ao ter estado presente numa entrevista quando devia estar em isolamento, depois de receber um teste de covid-19 positivo. Quanto aos erros nos documentos para entrar na Austrália, diz que foram preenchidos pela sua equipa e que, por “erro humano e certamente não deliberado”, foi dada uma informação incorrecta.

Num comunicado publicado na sua conta na rede social Instagram, para abordar o que diz ser “a desinformação sobre as suas actividades e presença em eventos em Dezembro”, Djokovic afirma ter feito um teste PCR a 16 de Dezembro, apesar de não ter sintomas e de ter um autoteste negativo, feito por precaução. Diz ainda só ter tido conhecimento do resultado um dia mais tarde, 17, já depois de ter participado num evento desportivo em que entregou prémios a crianças.

Apesar de Djokovic dizer que só teve conhecimento do resultado do teste no dia seguinte, os documentos submetidos no tribunal na Austrália dizem que ele foi testado e diagnosticado logo a 16 de Dezembro.