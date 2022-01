Budda Guedes & Bombos com Alma dão vida ao quarto videoclipe de Portugal Desde a Raiz

Depois de um intervalo ditado pelas festas do Natal e do Ano Novo, o guitarrista e compositor Budda Guedes retoma a publicação regular dos videoclipes produzidos durante a gravação do disco Portugal Desde a Raiz, lançado no dia 3 de Dezembro de 2021. Depois de Virar o bico ao prego, com o grupo Galandum Galundaina, de Miranda do Douro; de Há uns que podem, com Augusto Canário; e de É não ser boa gente, com Mia Moura, é agora a vez de Roda, tema com letra de Budda Guedes e música de Budda Guedes e Rui Rodrigues, gravado com o grupo Bombos com Alma, Associação para o estudo de percussão tradicional, de Braga.

Inspirado nas recolhas de Giacometti e no que Ry Cooder fez em Cuba com o Buena Vista Social Club, Budda Guedes gravou com músicos em várias regiões de norte a sul, percorrendo vários géneros (fado, cante alentejano, canto polifónico, desgarrada, percussão, corridinho do Algarve, música mirandesa) e juntando vários músicos e grupos: Augusto Canário (Viana do Castelo), Bombos com Alma (Braga), Galandum Galundaina (Miranda do Douro), Grupo de Cantares Tradicionais Mulheres do Minho (Braga), Daniel Pereira Cristo (Braga), Mia Moura (quarteto do Porto que toca fado de Lisboa), Pedro Mestre (Alentejo) e Marenostrum (Algarve). O resultado foi o disco Portugal Desde a Raiz, cujo making of se estreou com o PÚBLICO.