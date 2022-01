Thiago de Mello (1926-2022): o poeta da Amazónia que decretou Os Estatutos do Homem

O poeta brasileiro Thiago de Mello, autor de um dos mais divulgados poemas brasileiros contemporâneos, Os Estatutos do Homem, morreu esta sexta-feira aos 95 anos, adiantou a editora Global, onde este amigo e tradutor de Pablo Neruda, nascido em 1926 na Barreirinha, no interior do Amazonas, vinha publicando os seus livros mais recentes.