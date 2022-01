Quer a “geringonça”? Vote PSD

A “geringonça” morreu, viva a “geringonça"? Foi com isto que Rui Rio tentou assombrar António Costa no debate desta quinta-feira, apontando o risco do PS perder e ser formada uma nova “geringonça”. Ora, se António Costa diz que se demite se ficar em segundo, Rui Rio (não se percebe se com o objectivo de concentrar ou não os votos em Costa) vem tentar assustar o povo com a ideia de que, com Pedro Nuno Santos como sucessor, a “geringonça” pode ser reactivada. Claro que Rio acha que isto é mau, mas se calhar algum eleitorado de esquerda não alinhada e alguns votantes do PS até acham bem. Diz Rio que, em caso de demissão de Costa, “haverá um primeiro-ministro que não é António Costa, será Pedro Nuno Santos e teremos o Bloco de Esquerda dentro do Governo”.

Para Rio, isto “é um perigo para o país”. Para algum eleitorado não será. Na realidade, embora não deva ter sido essa a intenção, Rio aponta a solução aos adeptos da “geringonça”, morta agora por António Costa: alguns terão que votar no PSD, permitindo que Rio fique à frente do PS, o que conduzirá ao afastamento de António Costa; outros terão que reforçar PCP e Bloco de Esquerda para que exista, de facto, uma maioria parlamentar de esquerda. “Isto pode acontecer, mesmo ganhando o PSD”, insiste Rio, já na declaração final. O leitor fica a saber: se quiser Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro, não vote PS (a não ser que more em Aveiro).

É um facto que enquanto Pedro Nuno Santos já disse uma vez que a “geringonça” era para repetir, António Costa afastou-a de vez. A solução que anunciou para governar em minoria é fazer um acordo com o PAN, que não chumbou o Orçamento, ou então funcionar “como no Governo de António Guterres”. O Governo Guterres negociou vários orçamentos com o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa – e é esse o modelo que Costa, ganhando sem maioria, anunciou querer repetir 25 anos depois.