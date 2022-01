Jerónimo de Sousa já foi operado “com êxito”

De acordo com uma nota de imprensa divulgada pelo gabinete do PCP, o secretário-geral comunista já acordou da anestesia e está em “vigilância clínica pós-operatória”, como previsto.

Já terminou a cirurgia a que Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, foi submetido com carácter de urgência. O líder comunista de 74 anos procedeu a uma intervenção cirúrgica à carótida interna esquerda, que foi concluída “com êxito”, segundo uma nota informativa divulgada pelo gabinete de imprensa do partido.

“O acto cirúrgico decorreu com êxito, tendo sido concretizados os objectivos cirúrgicos. Já despertou da anestesia e iniciou o processo de vigilância clínica pós-operatória, como previsto para cirurgias desta natureza​”, lê-se na curta nota divulgada esta quinta-feira.

A necessidade de avançar para uma cirurgia surgiu “no seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar” que indicava que a intervenção cirúrgica da estenose carotídea (à carótida interna esquerda) não poderia ser adiada para depois das eleições.

Durante os dias de internamento e recuperação, mantém-se a agenda com as acções de campanha programadas para o secretário-geral, sendo que Jerónimo de Sousa continuará a ser substituído (nomeadamente nos debates televisivos) por João Ferreira e por João Oliveira, membros da comissão política e ambos candidatos à Assembleia da República.