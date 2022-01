Da descentralização às bodycams: PSD e PS de mãos dadas na AR desde 2018

Parecia um desafio aos parceiros da “geringonça”: em Abril de 2018, quando BE, PCP e PEV reclamavam que o Governo cumprisse as posições políticas comuns que haviam assinado dois anos e meio antes, António Costa recebia com pompa Rui Rio em São Bento para assinar dois acordos conjuntos sobre o processo de descentralização e a posição portuguesa nas negociações na União Europeia sobre os critérios de elaboração dos orçamentos comunitários e de aplicação dos fundos estruturais do Portugal 2030.