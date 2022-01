Edite Estrela: “Como é que se pode pensar em reeditar a ‘geringonça’ depois do que aconteceu?”

Edite Estrela é a mais provável candidata a Presidente da Assembleia da República se o PS ganhar as eleições. Em entrevista ao "Interesse Público", diz que a “geringonça” “teve o seu tempo”, mas não é repetível. E não exclui o apoio do PSD: “O PS governará em minoria e perante as propostas que apresentar no Parlamento, seja Orçamento ou outras propostas, formar-se-ão certamente maiorias variáveis que permitirão que se possa governar com estabilidade”.