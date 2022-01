Francisco Pedro, activista que em Abril de 2019 interrompeu um discurso do primeiro-ministro para protestar publicamente contra a expansão do aeroporto de Lisboa, começou a ser julago esta quinta-feira no Juízo Criminal de Lisboa por desobediência qualificada. “Eu sou acusado de um crime hoje mas às vezes os maiores crimes são aqueles que estão à frente dos nossos olhos.”