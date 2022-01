Caso dos comandos

Chegou ao fim ou quase o lamentável caso da morte de dois jovens “comandos” na força da vida, em tempo de paz. Este caso merece um séria reflexão, dado que se não se tratou de armas roubadas mas sim de vidas humanas de dois jovens. Certo ou errado, comandos, fuzileiros navais ou pára-quedistas são especialidades das Forças Armadas constituídas por voluntários, conhecedores dos seus regulamentos onde a vida em tempo de guerra pouco ou nenhum valor tem, em defesa da Pátria. Assim são postos à prova nos exercícios mais desumanos, para se tornarem “homens”. Não foi o caso em apreço, uma vez que não se tratou em tempo de guerra mas sim uma situação em tempo de paz. Este lastimável e triste caso nada tem a ver com a filosofia dos “comandos”, uma vez que se tratou de exercícios em tempo de paz, tendo havido claramente desleixo e desumanidade com vidas humanas. Não seria por mais humanidade que os comandos perderiam o seu prestigio justificando-se claramente uma actuação, mais humana. Já pensaram o estado de espírito dos pais e familiares destes jovens?

Carlos Leal, Lisboa

Os debates eleitorais televisivos

Temos assistido nos debates eleitorais televisivos a uma pronunciada ausência de divulgação de conteúdos de propostas políticas concretas. As moderações, muitas das vezes, além de serem impotentes na moderação, quase nem conseguem impor perguntas aos oponentes, dada a agressividade verbal mútua destes. Debates com pouco mais de 20 minutos dá para quê? Questões candentes: saúde pública, instrução, trabalho, justiça social, habitação, corrupção, cultura e por aí fora nem têm tempo de ser explanadas. Questões colaterais, fait-divers e temas pífios adjacentes ocupam precioso tempo, sem voz do comando moderador. Um desperdício. É confrangedor e contraditório ver que os comentários pós-debate ocupam mais tempo de emissão, do que propriamente os debates em si. São os comentadores que se apresentam a sufrágio? Isto não pode ser uma democracia a fingir... Mas, o mais escabroso são os comentadores serem interpelados, após os debates: “Quem ganhou?”. Pergunto: um debate político é um combate de boxe? A RTP, paga por nós, embarcar neste distorcido jogo é lastimável.

Não estamos a ser esclarecidos, a abstenção ganhará com maioria absoluta...

Vítor Colaço Santos São João das Lampas

Ucrânia: choque de frente?​

A chamada “crise da Ucrânia” é verdadeiramente uma preocupação para o mundo. Conhecendo razoavelmente a história da sua ligação à Rússia, é caso para isso. E é dos tais casos em que toda a ponderação é exigida e nem uma ponta de “clubismo” ideológico/político deve prevalecer como verdade absoluta. O magnífico artigo de João Pedro Teixeira Fernandes - “Enganadas no passado: as percepções de insegurança na Rússia e na Ucrânia” - no PÚBLICO devia ser de leitura obrigatória. Com enganos e traições de ambos os lados, a Ucrânia está entalada e o mundo perigoso. E não é tempo de ignorar a “russofilia” de parte desta, associada ao apego de antanho da Rússia, que a considera parte integrante, mais a mais agora que a última tem na Constituição que... é continuação da União Soviética. Falem uns com os outros e entendam-se, pois, ali na Ucrânia, o choque é mesmo de frente.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

​Esferas de influência e a tensão no Leste Europeu

Sem sombra de dúvidas que há dois países que exercem influências logísticas globais. São a Rússia e os EUA, que hoje dividem o mundo em duas partes, como na época dos Descobrimentos o fizeram Portugal e a Espanha.

Se os EUA continuam a escudar-se na NATO, sendo partes integrantes do chamado mundo ocidental, a Rússia já não tem o Pacto de Varsóvia, como nos tempos da guerra fria e da desaparecida URSS. Por isso, é muito melindroso o que se tem passado na Ucrânia, na Bielorrússia, e, agora, no Cazaquistão, cujos territórios são vizinhos dos russos e foram pertença da URSS, e dos quais a Rússia não quer e não pode perder influência a todos os níveis, mormente tendo em conta qualquer afrontamento fronteiriço por parte dos EUA, ou através da NATO, numa tentativa de, hipoteticamente, vestirem uma camisa-de-forças ao redor da Rússia.

Todavia, a diplomacia deve imperar para bem de todos, pelo que não devemos afrontar para não sermos afrontados. Se o mundo ocidental vive em regimes “quase todos” democráticos, a “leste de tais paraísos”, os regimes são mais densos, a roçarem o partido único, onde os dissidentes são uma carta fora do baralho. Por isso, devemos viver com todos para bem de todos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia