Johnson ganha tempo enquanto os tories discutem o seu futuro como primeiro-ministro do Reino Unido

O futuro de Boris Johnson à frente do Governo do Reino Unido pode ter os dias contados, na sequência da onda de críticas, vindas da oposição e do próprio Partido Conservador, à confissão e pedido de desculpas que fez, na quarta-feira, por ter participado numa festa em Downing Street, em Maio de 2020, quando o país estava em confinamento.