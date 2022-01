Antigo Hospital do Desterro vendido pelo Estado por 10,5 milhões

O Estado vendeu o antigo Hospital do Desterro, em Lisboa, ao grupo Mainside, que desde 2013 era o arrendatário do espaço. O negócio foi concretizado por 10,5 milhões de euros a 29 de Dezembro, informa a Estamo, imobiliária estatal, no seu site.

Ao jornal Eco, que avançou com a notícia esta quinta-feira à tarde, uma responsável do grupo empresarial afirmou que a intenção é fazer como planeado desde o início: transformar o antigo hospital, de grandes dimensões, num espaço polivalente com hotel, restauração e outras utilizações ainda em ponderação.

O protocolo com vista à reabilitação do antigo hospital e convento, fechado ao público em 2006, foi assinado entre a Estamo, a Câmara de Lisboa e a Mainside em 2013. O projecto do grupo, que foi responsável pela criação de espaços como a Lx Factory e a Pensão Amor, tem sido marcado por sucessivos atrasos.

Em Junho de 2020, em plena pandemia, a empresa chegou mesmo a ameaçar abandonar definitivamente o projecto, acusando a Estamo de se ter recusado a suspender o pagamento das rendas. A imobiliária diria depois ao PÚBLICO que “a todos os inquilinos (…) que o solicitaram foi concedida a moratória (…), traduzida no diferimento do pagamento das respectivas rendas”.