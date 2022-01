Até que o confinamento nos separe? Na China, rapariga ficou quatro dias presa num encontro às cegas

Na China, as cidades podem entrar subitamente em confinamento, por ordens da polícia, caso surjam novos casos de covid-19. Terá sido o que aconteceu com Wang.

Um súbito confinamento na China terá levado a uma situação insólita para uma jovem. Wang ficou, alegadamente, fechada durante quatro dias em casa de um estranho. Depois de um encontro às cegas, a rapariga não terá conseguido sair e lá ficou durante os dias em que tudo esteve fechado na cidade de Zhengzhou. O acontecimento caricato foi contado pela própria na rede social chinesa We Chat.

Uma mulher, que se identificou apenas como Wang, publicou nas redes sociais que teria ficado fechada, durante a semana passada, com um desconhecido, depois de ter aceitado um convite para jantar, num encontro às cegas. A rapariga ─ cuja idade não é pública ─ contou ter acabado de regressar a Zhengzhou, vinda de Guangzhou, para passar o Ano Novo Chinês, que se celebra no próximo 1 de Fevereiro.

“Estou a ficar velha e os meus pais arranjaram-me mais de dez encontros às cegas”, relatou, citada pela BBC. Um encontro deste tipo acontece quando duas pessoas não se conhecem e são normalmente “emparelhadas” por amigos em comum ou, mais recentemente, através das redes sociais ou aplicações destinadas a esse propósito.

Ao quinto encontro, o rapaz terá dito que cozinhava bem e ofereceu-se para preparar uma refeição em casa. Não se sabe como estava a correr o encontro, mas, subitamente, a rapariga descobriu que aquele bairro iria entrar em confinamento súbito, por culpa dos novos casos de covid-19.

A jovem ainda tentou sair, mas sem sucesso. Ficou, então, em casa do rapaz durante quatro dias, até que o confinamento terminou. À televisão local Shijian News, em entrevista no passado domingo, citada pelo Global Times, Wang contou que a situação não foi “a ideal” e que terá ficado não só com o rapaz, mas também com a sua família, o que terá sido constrangedor.

China's mass lockdowns left one woman in nightmare: Being stuck at blind date's home for a week https://t.co/VrX15UwTcz pic.twitter.com/laCYWYNho4 — Business Insider SA???? (@BISouthAfrica) January 13, 2022

Ainda assim, o anfitrião manteve a promessa inicial de mostrar os seus dotes culinários e continuou a ser ele a cozinhar diariamente, enquanto durou o confinamento. Não há certezas quanto ao desfecho da história ─ se terá terminado em romance ou em ódio. Wang só descreveu o seu “par” como alguém que “não fala muito”.

Nos últimos dias, continuam a multiplicar-se os novos casos de covid-19 naquela cidade do centro da China ─ ainda que sejam apenas cerca de 100 novos infectados em 12,6 milhões de habitantes. Mas o país tem uma política de tolerância zero ao vírus e, por isso, as cidades podem entrar subitamente em confinamento, por ordens da polícia, caso apareçam infectados. Terá sido o que aconteceu quando Wang estava no seu encontro.

O insólito que aconteceu com a jovem não é único. No mês passado, um homem viu-se confinado a meio de uma mudança na cidade de Xi’na, no norte do país. Foi proibido pela polícia de regressar ao carro para ir buscar as restantes caixas e bagagens que estava a descarregar. Como resultado teve de pedir um edredão aos vizinhos para se aquecer naquelas noites, numa casa praticamente vazia.