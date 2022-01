Mudanças? Ou nem por isso?

Não sabemos o que este novo ano nos irá trazer e se há lições que aprendemos nos últimos anos é que a realidade excede sempre as nossas mais ousadas expectativas, raramente as confirma e muitas vezes ultrapassa-as de modos inesperados. Por isso, falar das exposições que o novo ano nos vais trazer é somente um exercício acerca da nossa curiosidade. Um exercício de imaginação através do qual não se tentam adivinhações, mas se sinalizam os lugares que, por razões diferentes, nos fazem maior apelo.