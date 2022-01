Cinco séries de terror sobrenatural

American Horror Story

Disney +

Estreada em 2011, American Horror Story tem autoria de Ryan Murphy, tido como um dos criadores e produtores mais proeminentes da televisão norte-americana – como também o provam as séries Nip/Tuck, Glee ou o drama de crime real American Crime Story. Abordando diferentes géneros de terror ao longo dos 116 episódios das suas dez temporadas, a acção centra-se nas mais diversas personagens e locais, com o espectador a ser transportado até casas assombradas, um hospital psiquiátrico, à cidade de Salem, a um circo de aberrações ou um acampamento de verão, com direito a um desvio para conhecer o apocalipse, um fanático por Donald Trump ou uma droga capaz de aguçar a inspiração de artistas em crise. Muito bem recebida pelo público e pela crítica especializada, ao longo do tempo, esta antologia de histórias ganhou 16 Emmys e quatro Globos de Ouro. De entre os múltiplos actores que foram percorrendo as temporadas, destacam-se Sarah Paulson, Evan Peters, Denis O’Hare, Lily Rabe, Kathy Bates, Angela Bassett, Taissa Farmiga, Chloë Sevigny, Joseph Fiennes, Lady Gaga, Wes Bentley, Joseph Fiennes, Cuba Gooding Jr., Adam Levine, Alexandra Daddario, Naomi Campbell, Macaulay Culkin, Jessica Lange ou Joan Collins.

O Exorcista

Prime video

Desenvolvida em 2016 pela 20th Century Fox Television, em parceria com a Morgan Creek Productions, esta série de possessão demoníaca baseia-se na obra homónima de William Peter Blatty, já transposta para o grande ecrã em 1973, no filme de culto realizado por William Friedkin. A história segue dois sacerdotes católicos que tentam resgatar as almas de pessoas possuídas pelo diabo. Um deles é Tomas Ortega, um padre compassivo e com ideias progressistas que lidera uma paróquia dos subúrbios de Chicago e que inicialmente resiste em acreditar em criaturas diabólicas. O outro é o padre Marcus Keane, um homem criado no Vaticano, viajado e pouco dado a idealismos, que ao longo da vida já viu todo o tipo de manifestações malignas. Quando pessoas inocentes começam a ser vítimas de possessão, os dois sacerdotes unem-se numa longa e difícil cruzada contra o Mal. Com Alfonso Herrera, Ben Daniels, Kurt Egyiawan, Geena Davis e John Cho nos papéis principais, esta série de terror foi criada por Jeremy Slater, que também surge como produtor executivo, ao lado de James e David Robinson, Barbara Wall e Rupert Wyatt. Em 2017, a série foi nomeada para o Prémio Saturno pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Terror.

Chapelwaite

HBO

Com assinatura dos irmãos Jason e Peter Filardi, tem por base o conto Jerusalem's Lot, escrito por Stephen King – um dos mais prolíficos escritores vivos e também o autor com mais obras literárias adaptadas a cinema e televisão. O actor Adrien Brody dá vida ao capitão Charles Boone, um homem marcado por eventos traumáticos da infância e pela recente morte da mulher. Depois de anos embarcado, decide mudar-se com os três filhos para Chapelwaite, uma velha mansão herdada de um tio, situada na fictícia cidade de Preacher’s Corners (Maine, EUA). Rodeada de segredos familiares que não compreende, a família é mal recebida pelos locais, que ainda se recordam dos horrores protagonizados pelas várias gerações dos Boone. A única que parece aceitá-los é Rebecca Morgan (Emily Hampshire), uma jovem escritora que se oferece para preceptora das crianças com o intuito de encontrar inspiração para o romance que pretende escrever. Em ambiência gótica situada em meados do século XIX, esta série carregada de superstições, maldições e mistérios estreou-se em Agosto de 2021.

A Maldição de Hill House

Netflix

Mais do que a mística por detrás da casa assombrada mais famosa dos Estados Unidos, A Maldição de Hill House trata de enfrentar os fantasmas do passado – tanto de um ponto de vista metafórico como literal –, que vão sendo revelados ao longo dos episódios na dose certa. Centrada na trama familiar, a série acompanha a vida de cinco irmãos, alternando entre o presente e o passado, quando viviam com os seus pais na mansão assombrada. O guião foi adaptado do romance com o mesmo nome (publicado em 1959) da escritora norte-americana Shirley Jackson – também autora de Sempre Vivemos no Castelo e A Lotaria –, uma obra frequentemente apontada como uma referência por grandes nomes do terror e do fantástico, como Stephen King, que já admitiu que a série produzida por Mike Flanagan “é praticamente um trabalho de génio”. As obras de Jackson vão além do seu lado tétrico e põem as mulheres em primeiro plano, desafiando as concepções do matrimónio e do lugar feminino na sociedade. Acabavam por ser a forma de a escritora norte-americana se distanciar da armadilha em que ela própria admitia ter caído, uma forma de escapar da sua vida enquanto mãe de família e dona de casa. A Maldição de Hill House já foi adaptada duas vezes ao cinema (em 1963 por Robert Wise e em 1999 por Jan de Bont). Passou para os pequenos ecrãs pelas mãos de Mike Flanagan e com os actores Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel e Victoria Pedretti, desviando-se em grande parte do enredo original. Claudia Carvalho Silva

Chucky

SyFy

Com esta série de terror, Don Mancini – argumentista do filme Chucky, o Boneco Diabólico (1988), realizado por Tom Holland, e realizador de A Semente de Chucky (2004), A Maldição de Chucky (2013) e O Culto de Chucky (2017) – regressa à sua criação diabólica que, desde 1988 tem tirado o sono a muitos espectadores pelo mundo fora. Nesta versão televisiva, tudo acontece na cidade de Hackensack, quando um boneco antigo (conhecido como Chucky) é comprado numa venda de garagem por Jake Wheeler, um adolescente introvertido, vítima de violência na escola e em casa. Apesar das intenções de o utilizar num projecto de arte contemporânea, ao perceber que o boneco fala, o solitário Jake cria uma ligação emocional com ele. Mas, na verdade, Chucky é Charles Lee Ray, um perigoso assassino em série cuja alma foi transferida para um boneco através de uma prática vodu e que anseia transformar a cidade numa carnificina. Produzida pela UCP, parte do Universal Studio Group, conta com a produção executiva de Mancini, David Kirschner, Nick Antosca e Alex Hudland. Brad Dourif, tal como nos filmes originais, empresta novamente a voz ao boneco Chucky, e Jennifer Tilly, Alex Vincent, Fiona Dourif e Christine Elise regressam aos seus papéis. Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Teo Briones e Devon Sawa juntam-se ao elenco. A primeira temporada de Chucky pode ser vista no canal SyFy. A produção de uma segunda foi já anunciada.