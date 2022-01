Quinta na TV: um chef entre amigos, sucateiros, Vedações e candidatos

CINEMA

Eu, Tonya

AXN Movies, 12h29

Um drama biográfico, em estilo mockumentary, escrito por Steven Rogers e realizado por Craig Gillespie. Margot Robbie encarna Tonya Harding, patinadora que vê a carreira desabar por causa de um escândalo. O filme ganhou um dos três Óscares para que foi nomeado: melhor actriz secundária para Allison Janney, no papel de mãe da atleta.

Do Jeito Que Elas Querem

SIC Mulher, 18h15

Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen dão vida a quatro amigas, já na terceira idade, cujas vidas sexuais ganham um novo fôlego quando lêem, como parte de um clube do livro, o romance erótico As Cinquenta Sombras de Grey, de E.L. James. Eis a premissa da comédia de Bill Holderman, em que também entram Andy García, Don Johnson, Richard Dreyfuss, Craig T. Nelson, Alicia Silverstone, Ed Begley Jr. e Wallace Shawn.

Lucky

AMC, 23h53

Lucky, de 90 anos, vive numa pequena cidade do Texas. Os seus dias seguem iguais: fuma os seus cigarros, toma o pequeno-almoço no café, faz palavras-cruzadas, faz compras na mercearia e bebe um copo no bar com amigos. Certo dia, cai na cozinha. Este incidente vai fazê-lo reflectir sobre a sua existência e a inevitável aproximação do fim. Com Harry Dean Stanton como protagonista (numa das suas últimas aparições em cinema), um filme dramático que marca a estreia na realização do actor John Carroll Lynch. Logan Sparks e Drago Sumonja também se estreiam como argumentistas. No elenco estão mais alguns veteranos: Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, Beth Grant, James Darren e David Lynch, entre outros.

Vedações

TVCine Top, 00h45

Denzel Washington protagoniza e realiza esta adaptação ao cinema da premiada peça de August Wilson. Troy Maxson era um jogador de basebol prodigioso, mas nunca chegou a jogar nas ligas principais porque, naqueles tempos, os atletas negros ficavam de fora. Hoje, trabalha como homem do lixo e não consegue evitar que a amargura o consuma, ao ponto de tomar decisões nocivas à sua própria família. Destaque para a participação de Viola Davis, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz secundária.

Viver à Margem

Nos Studios, 1h05

Em desespero, George procura refúgio no Bellevue Hospital, o maior centro de acolhimento para sem-abrigo da zona de Manhattan. Ali conhece Dixon, que, tal como ele, nada tem a oferecer a não ser a sua amizade. Com argumento e realização de Oren Moverman, um drama comovente sobre solidão, com Richard Gere, Jena Malone, Ben Vereen, Kyra Sedgwick e Steve Buscemi nos papéis principais.

INFORMAÇÃO

Debates - Legislativas 2022

RTP1, 20h30

Directo. A contagem decrescente para as eleições legislativas de 30 de Janeiro motiva a troca de argumentos entre António Costa, secretário-geral do PS e actual primeiro-ministro, e Rui Rio, líder do PSD, num debate cuja duração se estende muito para além dos habituais 25 minutos.

DOCUMENTÁRIOS

Super Predadores Marinhos

Odisseia, 15h09

Um mergulho nos habitats, hábitos e técnicas de caça de animais que ocupam o topo da cadeia alimentar nos mares. Há lugar para baleias-de-bossa e orcas, mas também gaivotas, lobos-marinhos e gansos-patolas.

O Império da Sucata

Discovery, 22h55

Começa a quinta temporada do programa sobre os desafios de um negócio familiar que investe em transformar a sucata acumulada em bens valiosos, recuperando peças e partes que possam ser usadas, por exemplo, para restaurar carros ou construir veículos personalizados. As decisões estão nas mãos do dono, Andy Cohen, um apaixonado por automóveis que gosta de arriscar, e do pai, Bobby, um veterano do ferro-velho que não é tão dado a aventuras.

CULINÁRIA

Os Amigos do Chef

Casa e Cozinha, 21h30

Estreia. Chakall põe a sua experiência e criatividade culinária ao serviço de um desafio: improvisar um menu com ingredientes-surpresa. Estes são escolhidos pelos convidados, em conversa descontraída com o chef na sua cozinha. Bárbara Tinoco, Calema, Camané, David Carreira, Gilmário Vemba, Jel, Luís de Matos, Tatanka, Valter Hugo Mãe e Virgul são alguns dos “ajudantes”. Há novo episódio (duplo) a cada quinta-feira.