Há uma nova candidata a lua fora do nosso sistema solar

Caso a descoberta se confirme, estamos perante uma exolua gasosa duas vezes e meia maior do que a Terra.

Detectar uma lua fora do nosso sistema solar não é uma tarefa propriamente fácil. Mas os astrónomos têm enfrentado essa dificuldade. No rescaldo desse hercúleo desafio, foi anunciada esta quinta-feira na revista científica Nature Astronomy a segunda possível lua fora do nosso sistema solar. Há agora um longo caminho para se confirmar se, de facto, os sinais identificados pertencem mesmo a uma lua.