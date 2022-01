Sondagens e o caso Moedas: “A ameaça para o PS não é o PSD, é a abstenção dos simpatizantes”

A diminuição da distância entre as intenções de voto no PS e no PSD – que tem sido constante desde que foram convocadas as eleições legislativas antecipadas – e o crescente número de indecisos de Novembro para Janeiro indicam que apesar de os socialistas se manterem à frente em todas as sondagens, o resultado que sairá das urnas no próximo dia 30 ainda é imprevisível. E com a memória fresca da vitória de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa – quando todas as sondagens davam como certa a reeleição do socialista Fernando Medina –, até onde é que as sondagens permitem, ou não, antecipar surpresas?