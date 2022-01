O “profissionalismo” de Costa contra a “autenticidade” de Rio

António Costa foi buscar à sua reforma dourada um dos mais poderosos especialistas em comunicação política do país. Estava Luís Paixão Martins posto em sossego, em Monfortinho, e dos seus anos de trabalho colhendo doces frutos, quando aceitou o desafio: tentar repetir com António Costa aquilo que conseguiu com José Sócrates em 2005, uma maioria absoluta, o único cenário que o PS tem neste momento em cima da mesa. Logo a seguir a ter conseguido a primeira (e até agora nunca repetida) maioria absoluta para o PS com Sócrates, Luís Paixão Martins (LPM) foi o responsável de comunicação da eleição de Cavaco Silva como Presidente da República, em 2006. Mas no currículo de LPM não há só vitórias: também lhe coube organizar a campanha de 2015 com António Costa e essa não atingiu os objectivos.