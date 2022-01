Os bastidores de uma farmacêutica, para celebrar quem lá trabalha

É “no universo científico, na investigação e na disciplina do trabalho” que a “ética e a estética” se encontram, garante o fotógrafo Pedro Medeiros. Que é como quem diz, nos bastidores da Bluepharma. A série Reflexos no Futuro é a sua reflexão sobre esse mesmo encontro: “Uma visão pessoal sobre a relação que o homem estabelece com a máquina”, o dia-a-dia de “mulheres e homens que trabalham numa indústria farmacêutica, feito de vidro e aço inox, de concentração e rigor, de esforço e de superação”.

Entre 2019 e 2021, o fotógrafo percorreu os corredores da indústria farmacêutica fundada em 2001, em Coimbra, para contar a sua história e transformá-la numa exposição comemorativa a propósito do 20.º aniversário, que estará patente no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra até 15 de Fevereiro. A série mostra “o ritual sincronizado de higienização, o bailado de máscaras, fatos de protecção, luvas de látex e nitrilo” — cenário agora tão familiar para todos —, descreve o seu autor. “O fascínio da ciência está na sua capacidade de salvar vidas, bem como na possibilidade de a transfigurarmos em entidade divina”, aponta.

As fotografias são, por isso, uma homenagem a quem, diariamente, trabalha na “produção de medicamentos e produtos de saúde, contribuindo para a melhoria das condições de acesso à saúde de todas as populações”.