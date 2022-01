Regresso à escola

Antes da pandemia, começava a circular a ideia de que os alunos aprendem tudo na Internet e quase nem precisariam de ir à escola. A opinião generalizada de especialistas e a ansiedade das famílias, só por si, comprovam o contrário. A escola é como a água na torneira ou a luz ao ligar o interruptor: só se sente falta dela quando não está disponível ou quando falha. Ficou também demonstrado que a escola não serve apenas como espaço socializador como poderá ser encarada por muitos alunos. A presença na sala de aula e a interacção com os professores revelam-se incontornáveis no complexo processo de aprendizagem. Há décadas que a imagem de elite da escola se desvaneceu. O acesso do ensino para todos criou erradamente, no inconsciente colectivo, uma certa banalização do ensino. E agora com a sua intermitência, esse erro despercebido começa a ser descoberto. Nesse caso também deve ser corrigido.

José M. Carvalho, Chaves

Novas mentalidades

Podemos definir país como sendo o conjunto das mentalidades das pessoas que o habitam. É premente que surja uma nova mentalidade sobre o sistema de ensino português.

Uma mentalidade que coloque o aluno em primeiro lugar, que dê primazia a valores como a solidariedade e a generosidade, que convide os alunos a reflectir, a ter um pensamento crítico e criativo, que saiba incutir a ideia que a cultura é a única via para o crescimento interior e que o Desporto é uma via extraordinária para uma vida saudável.

É necessário explicar que aluno não é aquele que vai à escola aprender. É aquele que tem a escola dentro de si. No sentido da partilha, da discussão, da compreensão do outro, de escutar o outro, de apoiar quem precisa, no sentido de ver as coisas de cima e através desse olhar encontrar a sua felicidade na felicidade dos outros. É urgente ensinar a olhar, para que quando perguntarmos se gostam da Escola, em vez do invariável não, respondam que têm orgulho na sua Escola.

Miguel Xavier Sequeira, Lagos

Destruição do património

As recentes notícias dão conta dos prováveis encerramento de mais duas lojas típicas da cidade do Porto. Trata-se da Casa Chinesa, mercearia da rua de Sá da Bandeira, e da Confeitaria Serrana na rua do Loureiro. Os promotores imobiliários, ao pretenderem transformar em alojamento para recepção de turistas o que mais caracteriza a cidade, estão a meu ver, a dar um tiro no pé. Não tenho dúvida que o que mais atrai os turistas ao Porto é as suas gentes.

Ao despovoar os portuenses de gema do centro da cidade bem como retirar estas lojas típicas cada vez mais se vai desertificando e, como tal, perdendo interesse turístico. Por este caminho, somos levados para o adágio popular: quem tudo quer tudo perde.

António Barbosa, Porto

Portugal no mundo?

Os debates televisivos, a par dos que nos apresenta a imprensa escrita, constituem uma oportunidade para os cidadãos comuns colaborarem na vida política através do seu mais nobre instrumento democrático: o voto. Seria desejável que esta participação fosse feita com o maior esclarecimento e convicção para tornar mais valiosa a intervenção e distanciar-se de outras consultas a que mais prosaicamente são chamados, não menos emotivas do que a de 30 de Janeiro próximo. Pertencer a um partido político não é o mesmo que aderir a um clube desportivo, embora a Política e o Desporto possam revestir equivalente mérito.

O debate em torno das próximas eleições legislativas, sobretudo o televisivo, tem sido pobre, confuso, abrangendo um território restrito. Lamentavelmente, e se nos permitimos uma avaliação qualitativa, o dirigente do partido Chega é o mais trazido à colação pelos seus parceiros, dos que menos contribui para a elevação do debate. O nível é, pois, lamentável e não se percebe que políticos experimentados sejam levados a perder-se num jogo insalubre.

Um honorável tema parece estar ausente da controvérsia: a Política Externa. Vive-se uma época conturbada em todos os continentes. Portugal não deixa de sofrer (i)mediatas consequências. Temas como o Reino Unido fora da União Europeia, os Estados Unidos depois de Trump, a China, a China e Macau, a Rússia, as relações com a Espanha e o problema da Catalunha, os desafios que nos últimos anos se abrem à consolidação da União Europeia…

Do mais antigo aliado, a Inglaterra, nem uma palavra. E as relações com África? O Brasil? A diáspora? Do exterior, apenas contam os euros que pingam de Bruxelas. Onde situamos? Estaremos sozinhos no mundo? Nada nos liga à herança que trazemos?

Henrique Dinis da Gama, Lisboa