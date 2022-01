Polícia chinesa localizou no último ano mais de dez mil crianças desaparecidas

A polícia chinesa localizou no ano passado 10.932 crianças desaparecidas, algumas delas agora já adultas e que estavam desaparecidas há décadas, informou esta quarta-feira o Gabinete de Informação do Conselho de Estado chinês.

Estas pessoas foram encontradas no âmbito da campanha “Tuanyuan” (“reunir com a família”, em chinês), lançada pelas agências de segurança pública chinesas, em 2016, para resolver desaparecimentos que, em alguns casos, se arrastavam há décadas.

Em 2.514 dos casos resolvidos, o desaparecimento tinha ocorrido há mais de 20 anos. E em cerca de uma centena de casos, os então menores estavam desaparecidos há mais de 60 anos e, no caso mais extremo, há 74 anos, segundo dados do Ministério da Segurança Pública.

Esta campanha envolveu o uso de tecnologias como a análise de ADN, reconhecimento facial e a colaboração com cidadãos em redes para desvendar casos pendentes.

Algumas das empresas tecnológicas do país também ajudaram as autoridades, dando acesso aos seus dados.

Um dos casos resolvidos em 2021 foi o de Sun Zhuo, que era procurado pelo pai há 14 anos, uma história que inspirou o filme Dearest, lançado em 2014.

É um caso muito semelhante ao de Guo Gangtang, que viajou pela China, em 1997, em busca do seu filho, que finalmente foi localizado no ano passado, e que inspirou o filme Lost and Love. A criança tinha dois anos e meio quando foi levada por uma mulher, quando brincava na rua, em 1997. O reencontro deu-se 24 anos depois.

O sequestro e desaparecimento de crianças é um problema social persistente há décadas no país asiático, que até há poucos anos tinha a política do filho único, que forçava os casais a ter apenas uma criança.