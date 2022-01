Johnson pede “desculpa” por festa durante o confinamento – mas achava que era um “evento de trabalho”

Primeiro-ministro britânico assume que participou em convívio em Downing Street, diz que “devia ter feito as coisas de maneira diferente” e respondeu aos que pedem a sua demissão que é preciso esperar pelas investigações internas.

O primeiro-ministro do Reino Unido pediu “desculpa” e garantiu que “assume total responsabilidade” por ter participado e permitido a realização de uma festa nos jardins de Downing Street, no dia 20 de Maio de 2020, quando o país estava em confinamento, no âmbito das medidas impostas pelo Governo para travar a propagação da covid-19.