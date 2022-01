Um balanço da marca EMEL na mobilidade de Lisboa

Faço minhas as palavras do arquiteto dinamarquês Jan Gehl: “As culturas e os ambientes diferem em qualquer parte do mundo, mas as pessoas são as mesmas. Elas vão juntar-se em público se lhes dermos um bom local para o fazerem.”

A EMEL tem hoje um papel-chave na gestão da mobilidade da cidade de Lisboa e está focada em contribuir para uma cidade apelativa e confortável, com um espaço urbano seguro. Recordo que foi da sua responsabilidade a transformação do Campo das Cebolas e do Cais do Sodré, a instalação das Escadinhas da Saúde e do elevador da Sé.

E porque o destino é comum, a estratégia que desenhámos na EMEL tem tido os olhos postos nos ODS da ONU, em particular no Objetivo 11, para tornar as cidades e comunidades, inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

É verdade que o ordenamento do estacionamento automóvel esteve na génese da criação da EMEL. Mas se nos primeiros 20 anos (1995 a 2015) a EMEL se limitou a ordenar 2.550 lugares por ano (51 mil lugares), nos últimos 6 anos esse valor elevou-se para 7 mil anuais, com um total de 94 mil lugares ordenados em finais de 2021. Crescimento idêntico se verificou nos parques de estacionamento construídos/geridos pela EMEL, dos 25 parques e 4.690 lugares, em 2015, passámos para 43 e 7617 lugares em 2021. Se em 2015 o ordenamento se estendia a 11 freguesias da cidade, hoje estende-se a 21, numa gestão que tem visado, em simultâneo, a defesa de residentes e comércio local.

2021 foi um ano de referência, em que a EMEL criou a marca Leve e tornou realidade várias soluções para a mobilidade elétrica, com a abertura de três ilhas de carregamento rápido de veículos: Parque das Nações, Belém e Campo Grande, esta última permitindo o carregamento de 12 veículos em simultâneo. Este é o maior investimento (€1,3 milhões) em carregamento rápido de VE em Lisboa.

Apostámos em soluções de gestão de tráfego, designadamente com investimento na rede de semáforos, cuja contribuição para a segurança de peões e fluidez de tráfego foi notória. Arrancámos com o Sistema Inteligente da Mobilidade de Lisboa (SIM.Lx) e até hoje já modernizámos 75% dos 547 cruzamentos semaforizados.

Desenvolvemos soluções digitais para facilitar a vida dos utentes, correspondendo ao nosso compromisso de serviço público e de maior atenção às suas necessidades e expectativas. Melhorámos os serviços online da Empresa, criámos uma nova modalidade para alertas de renovação de dísticos de residente, reforçámos a Loja Digital e, por fim, as contraordenações passaram a poder ser pagas através do ePark.

Não menos importante, foi a aposta na mobilidade ativa, com o investimento na Gira e na construção de uma rede ciclável que veio beneficiar a fruição do espaço público. Provámos que Lisboa é, afinal, uma cidade ciclável.

Em 2021 construímos 25 km de ciclovias (40 Km desde 2018) e, para a expansão da Gira, foram adquiridas mais bicicletas elétricas. Procedeu-se à abertura de estações nos Olivais, Cidade Universitária e Lumiar. E hoje Giram mais de 900 bicicletas distribuídas por 102 estações. Temos mais de 19800 utilizadores (ativos), com 10 milhões de km em mais 5 milhões de viagens.

Refiro, ainda, a abertura da Rede BiciParks, em abril de 2021, em 13 dos parques de estacionamento da Empresa, e que disponibiliza 238 lugares seguros e de fácil acesso. A aposta nos BiciParks surgiu na sequência de um estudo (projeto VoxPop) sobre os hábitos de quem usa bicicletas em Lisboa, que permitiu identificar as principais falhas sentidas, nomeadamente o receio do furto e a incerteza quanto à disponibilidade de estacionamento. O investimento nos BiciParks, financiado pelo Sharing Cities, veio contribuir, também, para facilitar a intermodalidade.

A transição para as Cidades do Futuro começa pela consciencialização da necessidade de alteração dos comportamentos, individuais e coletivos. Os mais novos são essenciais para essa mudança. Foi por isso que investimos na sensibilização e na pedagogia da mobilidade sustentável, com o Programa Pela Cidade Fora, destinado a crianças do pré-escolar e a jovens do ensino secundário. São muitas as escolas que fizeram projetos pedagógicos de mobilidade, muitas centenas de turmas e milhares de jovens que têm beneficiado deste programa.

Lisboa é uma cidade cosmopolita, que todos os dias se transforma. Nessa regeneração a EMEL tem tido um papel fundamental. Para corresponder a esse desafio com um serviço público de qualidade, a própria Empresa se transforma internamente, na conciliação profissional e familiar, na relação com a sociedade civil, na contratualização com os seus parceiros e fornecedores e na prestação de contas junto da sua tutela.

Trabalhámos sempre, e neste período pandémico, honrando os compromissos assumidos com Lisboa, guiados pelos valores que nos orientam: Sustentabilidade, para deixarmos uma cidade melhor às próximas gerações; Coesão Social, para tomarmos decisões informadas com base nas opiniões e sugestões dos nossos parceiros do setor; Confiança e Competência das nossas pessoas e na forma como trabalhamos; Inovação, para criarmos valor em tudo o que fazemos, desenhando novas soluções que necessitaremos para o futuro; e Educação para a mobilidade, cidadania e boas práticas.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico