Juiz rejeitou pedido do príncipe André, que deverá enfrentar processo de abuso sexual

A decisão do juiz abre caminho para que o caso de Virginia Giuffre contra André continue nos trilhos para um julgamento que Lewis Kaplan disse que poderia começar no final deste ano, entre Setembro e Dezembro.

O juiz norte-americano Lewis Kaplan rejeitou o pedido do príncipe britânico André para não ser julgado no âmbito do processo de Virginia Giuffre, que o acusa de abusos sexuais quando a jovem tinha 17 anos, nos EUA e no Reino Unido, e de ter sido traficada pelo falecido financeiro Jeffrey Epstein.

A decisão foi conhecida nesta quarta-feira. O juiz distrital do tribunal de Manhattan justifica que será em julgamento que o príncipe se poderá defender das alegações de Virginia Giuffre, que actualmente é uma advogada, de 38 anos, defensora de vítimas de tráfico sexual, algo que, alega, sofreu na sua juventude, às mãos do multimilionário Epstein.

O juiz, que a semana passada declarara que iria decidir “muito em breve” sobre o pedido de André, disse agora que ainda é cedo para decidir se Viriginia Giuffre e Jeffrey Epstein pretendiam libertar pessoas como André do acordo que fizeram em 2009, no processo da jovem contra o financeiro. O acordo com quase 13 anos foi tornado público no início deste ano, apesar de já vir a ser mencionado desde Outubro passado, como parte das acusações de Virginia Giuffre contra o príncipe André. A defesa do duque de Iorque nega as acusações e refuta-as recorrendo ao acordo feito entre a jovem e Epstein, que protegeria o príncipe de qualquer responsabilização.

A decisão do juiz abre caminho para que o caso de Virginia Giuffre contra André continue nos trilhos para um julgamento que Lewis Kaplan disse que poderia começar no final deste ano, entre Setembro e Dezembro.

Embora o príncipe não seja acusado de delito criminal, os seus laços com Epstein prejudicaram a sua reputação levando-o a abdicar dos seus deveres reais. André negou as acusações de Virginia Giuffre de que ele a forçou a fazer sexo, há mais de duas décadas, na casa londrina da ex-associada de Epstein Ghislaine Maxwell, e abusou dela noutras duas propriedades de Epstein.

O juiz disse que a linguagem “confusa” no acordo de Virginia Giuffre e Jeffrey Epstein, em 2009, sugere que eles possam ter chegado a “um meio termo” sobre se André ou outros homens em posições semelhantes seriam protegidos de futuros processos. “Nós não sabemos o que se passou pelas mentes das partes, se é que alguma coisa se passou”, escreveu Lewis Kaplan. “As partes articularam pelo menos duas interpretações razoáveis ​​de linguagem crítica. O acordo, portanto, é ambíguo.” A defesa de André considera que este deveria ilibá-lo de ir a julgamento. Já a acusação não interpreta da mesma maneira.