No Sabugal, mais de 20 mil pessoas visitaram o “Maior Presépio Natural” do país

O evento “Sabugal Presépio - O Maior Presépio Natural”, que decorreu entre 7 de Dezembro e domingo, atraiu cerca de 20 mil pessoas, apesar das restrições da pandemia, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

O presidente da Câmara Municipal do Sabugal, Vítor Proença, fez um balanço positivo da 9.ª edição da iniciativa, embora a pandemia tenha estado na origem de alterações ao nível das actividades de animação, o que afastou visitantes. “Tivemos cerca de 20 mil visitantes. O que, num ano de pandemia, é muito bom. As actividades económicas conseguiram recuperar um bocadinho dos prejuízos que tinham tido durante o ano todo e durante o ano anterior”, referiu à Lusa.

O autarca fez “um balanço positivo” e disse que o município realizou um inquérito junto dos visitantes e que irá “melhorar algumas situações” na próxima edição do evento. “Queremos dar mais vida à cidade e talvez fazer o presépio no castelo e fazer a parte lúdica e de espectáculos no Largo da Fonte, para dar vida e também criar alguma atractividade económica para o comércio [ali existente]”, adiantou.

Segundo Vítor Proença, entre os visitantes “há uma percentagem muito significativa de espanhóis”. “Atendendo à pandemia, este ano, não houve uma avalanche de espanhóis como nos outros anos, mas o espanhol é o turista que visita mais este tipo de evento”, disse.

O município do Sabugal investiu cerca de 70 mil euros na iniciativa natalícia, tal como tem acontecido nos anos anteriores. “É um investimento que não é um desperdício. Há retorno [económico]. Podia ter havido mais, mas, atendendo à conjuntura económica e à pandemia, não houve muito mais. Mas, claramente, é um evento que vamos continuar a potenciar e a melhorar”, concluiu.

Entre os dias 7 de Dezembro de 2021 e 9 de Janeiro de 2022, o centro histórico do Sabugal voltou a receber o evento “Sabugal Presépio - O Maior Presépio Natural”, que ocupou cerca de 1.100 metros quadrados de área. O presépio de grandes dimensões foi construído junto do castelo da cidade do Sabugal, no distrito da Guarda, com recurso a materiais recolhidos na natureza, tais como troncos de castanheiros, heras e musgos.

Segundo a autarquia, a recriação contemplou, uma vez mais, “diversas cenas bíblicas relacionadas com a Natividade, a uma escala em que os visitantes se sentem como parte integrante do mesmo”. Junto do castelo também decorreu um “Mercadinho de Natal”, que constituiu “uma montra para exposição e venda de produtos e de artesanato local”. O evento “Sabugal Presépio” incluiu um programa de animação para as famílias, com actividades de rua, espaço infantil e actuações musicais, entre outras iniciativas.