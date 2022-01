Há novo hotel no coração de Lisboa: Mama Shelter estreia-se em Portugal

Com mais de uma dezena de hotéis pelo mundo, a cadeia hoteleira da família Trigano, co-fundadora do Club Med, estreia-se em Portugal: Mamma Shelter Lisboa abre esta quarta-feira. Entre azulejos Viúva Lamego e cerâmica Bordallo Pinheiro, há 130 quartos e, abertos a todos, restaurante, pizzaria e bar que se querem animados dia e noite.

“Um restaurante com quartos por cima.” É assim que Serge Trigano, co-fundador do Mama Shelter, define o novo hotel que o grupo inaugura esta quarta-feira em Lisboa, o primeiro da chancela francesa na Península Ibérica.

Localizado entre o Rato e a Avenida da Liberdade, o Mama Shelter Lisboa conta com 130 quartos, distribuídos ao longo de oito andares, e, claro, um foco adicional em tudo o que é comida e bebida.

Além de esplanada, pátio interior e a promessa de um rooftop com vista sobre a cidade para o Verão, o hotel integra um restaurante de decoração irreverente, numa explosão de cores e padrões, que pretende oferecer “uma reinterpretação portuguesa de uma brasserie francesa”, com um menu que “combina sabores clássicos portugueses, especialidades francesas e pratos típicos com assinatura Mama Shelter”, lê-se em comunicado.

O espaço inclui ainda uma pizzaria, com oferta disponível para take away, e uma “grande ilha” feita “a partir de mármore local” onde está instalado o bar. Toda esta área, assim como o terraço, estará aberta a clientes que não fiquem alojados no hotel.

De acordo com Cédric Gobilliard, director-geral do grupo, “um Mama é sobretudo um lugar de encontro, onde os habitantes locais se misturam com viajantes e empresários” e “a vida está em pleno andamento desde manhã até altas horas da noite”.

A marca, fundada em 2008 em Paris pela família Trigano (co-fundadora do Club Med), procura dar “uma abordagem excêntrica, atrevida, animada e acessível” ao sector da hotelaria, com “uma mistura de diversão partilhada, acessibilidade e serviço excepcional em cidades e bairros com histórias ímpares”.

No caso de Lisboa, a equipa de design da marca, o Mama Design Studio, criou uma decoração que “homenageia a história da capital portuguesa”, num “jogo entre a cultura pop, um estilo boémio e a herança marítima portuguesa”, que inclui azulejos da Viúva Lamego, cerâmica Bordallo Pinheiro, alcatifas com desenhos de ondas, molduras de cortiça ou candeeiros de palhinha.