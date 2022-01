Gaia vai ter mais um hotel com vistas Douro e Porto: vem aí o Azul

Deverá estar pronto a inaugurar no próximo ano e vai chamar-se Azul Boutique Hotel. Além dos 64 quartos, restaurante e piscina, promete vistas panorâmicas para o rio Douro e centro histórico do Porto.

Arranca em Fevereiro a construção de um novo hotel em Vila Nova de Gaia. O Azul Boutique Hotel, de 4 estrelas, vai contar com 64 quartos, um restaurante, esplanada e solário com piscina, numa área total de 4200 m2.

De acordo com o grupo Fortera Properties, o novo empreendimento representa um investimento de 11,5 milhões de euros e deverá estar concluído em 2023.

Localizado na Rua General Torres, a cerca de 50 metros da Ponte D. Luís I, prometem-se “vistas deslumbrantes sobre a cidade do Porto, o Douro, as adegas, a Ribeira e a ponte”, descreve o grupo em comunicado.

“Tomamos partido desta localização para trazer a paisagem para quase a totalidade dos quartos. Também a zona de restauração e o solário aproveitam essa paisagem com vistas completamente desimpedidas”, aponta Hélder Agostinho, arquitecto e gestor imobiliário do projecto.

“Apesar da difícil conjuntura pandémica para o sector do turismo, os próximos meses deverão permitir-nos reunir boas condições para efectuarmos perspectivas mais consolidadas, o que nos leva também a crer que estamos a prever esta inauguração para um momento de franca recuperação do sector, com o Porto e Gaia a voltarem a apresentar-se como importantes pólos de procura turística em Portugal”, conclui Elad Dror, director executivo do grupo Fortera.

A Fortera Properties foi fundada em 2015 e actua no ramo imobiliário de luxo, tendo como objectivo “ser um dos importantes ‘players’ do sector em Portugal”, centrando-se “na aquisição de imóveis para construção de raiz ou reabilitação de espaços para fins hoteleiros ou residenciais”. É nas cidades de Espinho e Porto que tem concentrado os principais investimentos, particularmente nas zonas da Boavista, Santo Ildefonso, Nevogilde, Campanhã.