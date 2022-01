Women’s World Car of the Year: há 64 candidatos a Carro do Ano

São 64 os veículos apurados para serem votado pelo júri do Women’s World Car of the Year, composto actualmente por 55 jornalistas de 40 países, Portugal incluído.

As juradas do Women’s World Car of the Year (WWCOTY) começaram a votar esta semana, num processo que culminará com a revelação dos vencedores das seis categorias, na segunda semana de Fevereiro. Os líderes das classes serão, posteriormente, submetidos a uma segunda avaliação para apurar o carro que, globalmente, se apresentou como a melhor solução em 2021, sendo avaliados aspectos como relação qualidade/preço, segurança, funcionalidades, mecânicas e design, entre outros.

Entre os automóveis que já estão disponíveis no mercado português (ou que já foram apresentados), Citroën C4, Opel Mokka, Honda HR-V, Peugeot 308, Honda Jazz Crosstar, Hyundai Bayon e Toyota Yaris Cross disputam a categoria de modelo urbano (comprimento até 4,4 metros); e Audi Q3 Sportback, Audi Q4 e-tron, Mitsubishi Eclipse PHEV, Nissan Qashqai, Renault Arkana, Kia Sportage, Toyota Corolla Cross, Mercedes-Benz EQA e Volvo C40 Recharge estão entre os SUV familiares (entre 4,4 e 4.6 metros).

Os familiares grandes (mais de 4,6m) incluem BMW i4, DS 9, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E, Mercedes-Benz classe C, Mercedes-Benz EQS, Hyundai Ioniq 5 e Toyota Mirai, ao passo que os SUV grandes integram Mercedes-Benz EQB, BMW iX, Mercedes-Benz EQC, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Volkswagen ID.4 e Lexus NX.

Por fim, as categorias para as quais o tamanho não importa: desportivos e pick-ups/4x4. No primeiro, por Portugal, comercializa-se o Audi e-tron GT, Ferrari 296 GTB e Porsche Taycan Cross Turismo, enquanto no segundo se pode contar com Isuzu D-Max, Jeep Wrangler 4xe e Toyota Land Cruiser.

Na última edição, o Land Rover Defender saiu vencedor de uma segunda ronda de votação entre os líderes de cada segmento, depois de ter conquistado a classe dos SUV médios. Outros vencedores foram o Peugeot 208 (melhor citadino), Skoda Octavia (melhor familiar), Peugeot 2008 (melhor SUV urbano), Kia Sorento (melhor SUV grande), Ford F-150 (melhor 4x4 & pick-up), Honda e (melhor eléctrico), Lexus LC500 Cabrio (melhor carro de luxo) e Ferrari F8 Spider (melhor desportivo).

Criados pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre, em 2009, o objectivo dos prémios é a escolha dos melhores carros, por um conjunto de juradas especializadas no tema, tendo como base critérios como a segurança, a qualidade, o preço e respectiva relação com o produto proposto, o design, a facilidade de condução, os benefícios e pegada ambiental. Actualmente, votam 55 jornalistas de 40 países, Portugal incluído, e com a representação de todos os continentes.