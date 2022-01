Há companhias aéreas a resistir pagar coimas por passageiros sem teste à covid

Houve companhias aéreas que recorreram de multas para os tribunais e, já com o agravamento das sanções, há transportadoras que não fazem logo o depósito do valor da coima conforme a lei. Durante o mês de Dezembro as autoridades apanharam pessoas sem teste à covid em 227 voos realizados por 28 companhias aéreas.

O regulador da aviação civil, a ANAC, recebeu em Dezembro 227 denúncias por parte da PSP e do SEF ligadas a voos com passageiros sem o teste obrigatório à covid-19. De acordo com os dados fornecidos ao PÚBLICO pela ANAC, as denúncias da PSP e do SEF (que controlam voos do espaço Schengen e não Schengen, respectivamente) deram origem à abertura de 124 processos de contra-ordenação.