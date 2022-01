Inter conquista Supertaça no limite

Golo de Alexis Sánchez no último minuto do prolongamento impede Juventus de conquistar o troféu pela décima vez.

O Inter de Milão conquistou nesta quarta-feira a sexta Supertaça de Itália da sua história, ao derrotar a Juventus por 2-1 no Giuseppe Meazza. Depois de 120 minutos de equilíbrio no marcador, o campeão italiano conseguiu desfazer a igualdade graças a um golo nos instantes finais do prolongamento do chileno Alexis Sánchez.

Foi a Juventus quem se colocou em vantagem no marcador, com um golo de McKennie aos 25’, após assistência de Morata, mas os “nerazzurri” empataram dez minutos depois, graças a um penálti convertido por Lautaro Martínez.

O empate durou até ao final dos 90’ e manteve-se durante praticamente todo o prolongamento. Quando já se esperava uma decisão por penáltis em San Siro, Alexis Sánchez aproveitou um grande disparate defensivo de Alex Sandro e fez o 2-1 final.

Para além de dar a sexta Supertaça ao Inter e impedir a décima conquista da Juventus, o golo do avançado chileno elevou para três o número de Supertaças do seu treinador, Simone Inzaghi. A cumprir a sua primeira temporada no Inter, o antigo avançado já havia conquistado o troféu como técnico da Lazio em 2017 e 2019.