2022 será um ano longo e agitado para os museus de arte contemporânea portugueses

O ano arranca com o início das obras de ampliação no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, e a continuação, agora a bom ritmo, dos trabalhos no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em Lisboa. Há várias mudanças institucionais no Porto e em Lisboa que se cumprem igualmente em Janeiro nos principais museus de arte contemporânea portugueses. Esperam-se ainda alguns esclarecimentos nos modelos organizativos do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) e do Museu Colecção Berardo, ambos em Lisboa.