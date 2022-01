Quarta na TV: da troika ao apocalipse vão golpes, doces e objectos misteriosos

CINEMA

Space Cowboys

Hollywood, 17h05

Realizado por Clint Eastwood, começa em 1958, na juventude de quatro militares da Força Aérea: Frank (Eastwood), Hawk (Tommy Lee Jones), Tank (James Garner) e Jerry (Donald Sutherland). Inicialmente escolhidos para o projecto Daedalus, destinado a inaugurar as viagens do homem ao espaço, são afastados pela recém-criada NASA, que resolve enviar um chimpazé. Quatro décadas depois, são chamados pela agência para impedir a queda na Terra de um satélite dos tempos da Guerra Fria.

Sexy Beast

Fox Movies, 19h49

Na sua estreia na realização de longas-metragens, Jonathan Glazer filma este thriller psicológico, com argumento de Louis Mellis e David Scinto, em torno de um assalto a um banco. Tudo começa quando Gal (Ray Winstone) outrora um especialista em abrir cofres, é recrutado para um derradeiro golpe por Don, um perigoso gangster (Ben Kingsley, num papel que lhe valeu a nomeação para o Óscar de melhor actor secundário).

O Impossível

Hollywood, 21h30

Esta é a história dramática da família Belón, que escapou com vida a uma das maiores catástrofes naturais dos últimos anos: o tsunami que atingiu o Sudeste asiático, em Dezembro de 2004. Protagonizado por Naomi Watts (nomeada para o Óscar) e Ewan McGregor, o filme colheu cinco prémios Goya, incluindo o de melhor realizador, para Juan Antonio Bayona. O argumento foi escrito por Sergio G. Sánchez, em parceria com Maria Belón.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Fernando Teixeira dos Santos, professor universitário e ex-ministro das Finanças (do Governo de José Sócrates), fala com o jornalista Vítor Gonçalves acerca do momento decisivo em que tomou a decisão de pedir ajuda financeira externa, em Abril de 2011, abrindo as portas à intervenção da troika e a um período de austeridade que se estendeu até Maio de 2014, altura em que o então primeiro-ministro Pedro Pedro Passos Coelho anunciou a “saída limpa” do programa. A entrevista acontece dias antes de chegar aos escaparates o livro Mudam-se os Tempos, Mantêm-se os Desafios, onde regista as memórias desses tempos.

DOCUMENTÁRIOS

O Primeiro Apocalipse

História, 19h30

Há cerca de 66 milhões de anos, um asteróide embateu na Terra e formou a cratera de Chicxulub, na península do Iucatão (México). Foi o início do fim para os dinossauros. Esta é a teoria mais consensual entre os cientistas, mas há outras que a desafiam ou complementam, apontando outra causa, como a erupção de um vulcão na Índia, ou atribuindo a extinção a uma variedade de factores combinados. Este documentário procura expor a diversidade de propostas científicas sobre esse “primeiro apocalipse”.

As Coisas em Volta - A Misteriosa Vida dos Objectos

RTP2, 23h05

Estreia. Da nossa relação com a doença ao empoderamento das mulheres, o comprimido trouxe grandes mudanças à sociedade. A sua história e o seu impacto são explorados no primeiro dos 12 episódios que compõem esta série documental. Realizada por André Godinho e Joana Cunha Ferreira, é dedicada a explicar a origem, função e evolução de objectos que fazem parte do nosso quotidiano mas que, como alerta a sinopse, “nem sempre tiveram a mesma forma ou foram utilizados da mesma maneira”. O preservativo, o caixão, o sapato, a cama, o espelho, o candeeiro de rua e a máscara estão entre os alvos das próximas investigações, para seguir à quarta-feira.

DESPORTO

Futebol: FC Vizela x FC Porto

TVI, 20h45

Directo. Depois de ter arredado o Sporting de Braga da competição, o Vizela recebe o Porto nos quartos-de-final da Taça de Portugal. João Pinheiro arbitra a partida.

CULINÁRIA

Os Doces de Anna Olson

Casa e Cozinha, 21h

Estreia. Muffins, merengues, croissants e um bolo red velvet estão entre os doces propostos por Anna Olson, chef pasteleira norte-americana que se tornou um ícone da culinária no Canadá, onde vive. Partilha as suas receitas ao longo de 12 episódios, para saborear de segunda a quinta.