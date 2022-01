Os vestígios mais antigos da nossa espécie no Leste de África têm mais de 230 mil anos

Os fósseis dos primeiros humanos da nossa espécie estão a ser datados cada vez com mais precisão. Desta vez, isso aconteceu com os fósseis mais antigos do Homo sapiens no Leste de África: estima-se que os vestígios do Omo I (como lhe chamaram) tenham pelo menos 233 mil anos – é assim, no mínimo, 36 mil anos mais velho do que se julgava. A data foi apresentada na edição desta semana da revista científica Nature.