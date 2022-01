Pedro Silva Pereira, que lidera processo eleitoral, diz que “desaparecimento de David Sassoli é uma notícia absolutamente devastadora”

O segundo vice-presidente do Parlamento Europeu, que vai conduzir o processo eleitoral na próxima semana, lamenta a morte do seu amigo e fala de “uma grande perda para o projecto europeu”.

O eurodeputado socialista e vice-presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, lamentou profundamente a morte do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, nesta terça-feira, e expressa a sua gratidão ao amigo que agora partiu.

“A partida de David Sassoli é uma grande perda para o projecto europeu, para a democracia europeia e italiana à qual tinha ainda muito a dar”, declarou ao PÚBLICO Pedro Silva Pereira, destacando a “figura prestigiada” que David Sassoli era para Itália, país onde nasceu, há 65 anos, na cidade de Florença.

“O desaparecimento de David Sassoli é uma notícia absolutamente devastadora”, afirma, num registo emotivo o eurodeputado. “Evidentemente que é uma grande perda para a sua família, para todos para os seus amigos, com certeza, mas é, seguramente, uma grande perda, sobretudo, para o projecto europeu”, evidenciou o vice-presidente do Parlamento Europeu.

Pedro Silva Pereira recorda o “sorriso afável” do seu amigo e enaltece-lhe a “capacidade de conciliar e de fazer pontes”. “David Sassoli conseguiu um feito extraordinário: dirigiu o Parlamento Europeu num momento muito difícil em plena pandemia”. E, a propósito de pandemia, revela, em jeito de confidência, que chegou a sugerir-lhe que escrevesse um livro onde explicasse a forma como conseguiu manter o Parlamento Europeu operacional apesar da pandemia com todas as ligações a funcionar nas várias línguas.

“A maior qualidade que deve ser sublinhada é a de maior defensor do projecto europeu. Tinha também talentos políticos, de conciliação, de respeito pelas opiniões diversas e isso na função de presidente, isso é muito importante, mas, essencialmente, ele foi um grande defensor do projecto europeu. Foi capaz de ter a palavra oportuna em todos os grandes momentos de crise - ele atravessou alguns -, designadamente dar resposta à crise pandémica, não apenas com as medidas sanitárias, a campanha de vacinação que ele defendeu, mas também resposta à crise com solidariedade. Creio que ele foi um grande defensor solidariedade europeia”, reconhece o eurodeputado.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá eleger um presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da actual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli. A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu, é a favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no Verão de 2019. E será Roberta Metsola a assumir a presidência interina do Parlamento Europeu.

O eurodeputado Pedro Silva Pereira explicou que lhe cabe, na qualidade de segundo vice-presidente do PE, assumir a condução do processo eleitoral do Parlamento Europeu, que vai decorrer na próxima terça-feira, em Estrasburgo (França).