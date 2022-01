Movimento em Braga convoca partidos, empresas e comunidade educativa para combate à abstenção

É um movimento inorgânico e tem um objectivo simples mas complexo: combater a abstenção e despertar para a importância do voto. O ‘Movimento Contra a Indiferença’ nasceu em Braga, simbolicamente no dia 25 de Abril de 2021, e, ao longo dos últimos meses, juntou partidos, associações, federações juvenis, empresas e escolas para criar “um sobressalto cívico”, diz ao PÚBLICO Paulo Sousa, rosto do movimento.