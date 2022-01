Inscrições para voto antecipado por doentes internados e presos crescem 30%

O interesse pelo voto antecipado por parte dos eleitores está a aumentar, a avaliar pelas inscrições feitas para o acesso ao voto antecipado por parte dos presos e dos doentes internados, cujo prazo de inscrição terminou esta segunda-feira. Segundo os dados provisórios fornecidos ao PÚBLICO pelo Ministério da Administração Interna, os presos e doentes internados deram origem a 3405 inscrições para voto antecipado, mais 30% do que o observado nas presidenciais de 2021.

De acordo com “os dados provisórios das inscrições, uma vez que ainda poderão chegar alguns por via postal e email, registaram-se 2996 eleitores na plataforma electrónica para a modalidade de voto antecipado para presos, mais 545 (22,23%) do que nas eleições presidenciais de 2021. Na modalidade de voto antecipado para doentes internados houve 409 inscrições, mais 233 (132,38%) do que nas eleições presidenciais de 2021”, revelou o gabinete de imprensa do ministério agora tutelado por Francisca Van Dunem.

Os dois universos somados perfazem um total de 3405 votos antecipados, mais 30% do que nas presidenciais de 24 de Janeiro de 2021, ou seja, mais 778 pessoas. O maior aumento em termos relativos registou-se entre os doentes internados, os quais geraram um acréscimo de 132% na procura pelo voto antecipado.

Entre os dias 17 e 20 de Janeiro, os votos serão recolhidos, depois de marcada a hora e o local para a recolha.

Perante a evolução da situação pandémica, o Governo tem incentivado o recurso ao voto antecipado, tendo já pedido o aumento do número de secções de voto para o voto em mobilidade que acontece a 23 de Janeiro.