A variante mais traiçoeira

Na semana que arranca com novas medidas de combate à pandemia, é importante enaltecer os pais que souberam explicar tão bem aos seus filhotes a importância da vacinação. Foi uma delícia podermos ouvir crianças dos 5 aos 11 anos a contarem a sua experiência e a explicarem tão bem e com tanta simplicidade a importância daquela picadela que não doeu nada. Por aquilo que ouvimos, teremos um futuro mais risonho se esta geração não se perder pelo caminho. Nesta pandemia, não podemos esquecer igualmente o nobre exemplo do pessoal da saúde que tem posto em risco as suas próprias vidas. Mais a montante, não podemos também esquecer os cientistas dos laboratórios médicos que em tão pouco tempo conseguiram as vacinas que nos tornam mais imunes à acção da covid-19 e que muitos milhares de milhões de pessoas infelizmente ainda não têm acesso e daí ao aparecimento de novas variantes. Finalmente, seria muito importante que os responsáveis políticos de todo o mundo tivessem coragem para combater a variante mais traiçoeira que é tão fácil de tratar: a disseminada pelos negacionistas. É fácil. Basta terem o mesmo sentido de responsabilidade que as crianças tiveram e os resultados vão aparecer. Aposto.

Jorge Morais, Porto

Perdão a burla no BPN

Ontem, o PÚBLICO noticiou o perdão do Estado de 81 milhões ao empresário Carlos Marques por burla ao BPN. Alguém se admirou? Este perdão vem na linha de muitos que ocorreram ao longo dos anos. Em Portugal alguns vivem de expedientes e de empréstimos bancários que dificilmente pagarão, sem que nada ou quase nada lhes aconteça. Os exemplos são gritantes e são muitos. O crime compensa.

Não pagar os empréstimos bancários, contratar exércitos de advogados para ajudar a prescrever as acções judiciais, esperar pacientemente pela intervenção do Estado é o mote destes senhores.

Por um lado, causa repugnância, a falta de honra e de ética destes ditos senhores, por outro, há dificuldade em perceber a falta de coragem do poder judiciário e do Estado em demonstrar que ninguém está acima da lei. Quem deve tem de pagar o todo e não parte do que lhe foi emprestado. Esta situação é um convite para os sanguessugas actuarem.

Nós contribuintes perguntamos qual a razão destes ditos empresários usarem e abusarem do dinheiro que não é deles e quase sempre saem incólumes? A esperteza e a trafulhice têm contribuído para a persistente má classificação a nível europeu de Portugal na luta contra a corrupção e pela transparência.

Queremos governos e instituições públicas mais proactivas na sociedade contra os sinais de enriquecimento ilícito e contra todo o tipo de corrupção. Casos como este minam a confiança no Estado e põem em causa o tão falado desenvolvimento em todas as frentes.

Carlos Oliveira, Funchal

Perdoados 81 milhões de euros?

É mesmo verdade. Enquanto uns ficam com os ordenados penhorados por pequenas dívidas outros, como o empresário Carlos Marques, conseguem que a Parvalorem, que foi criada pelo Estado para ficar com os activos tóxicos do BPN, lhe perdoe 81 milhões de euros dos 104 milhões por ela reclamados, a poucos dias de ser proferida a sentença do caso em que Carlos Marques é acusado de três crimes de burla qualificada ao BPN. O que terá levado o Estado a perdoar tão elevada quantia talvez nunca se saiba mas o que continuamos a verificar, com tristeza, é que em Portugal o crime continua a compensar.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Debates das legislativas

Os canais de TV limitaram os tempos de cada debate a dois sem se preocuparem com a incongruência de logo após gastarem muitíssimo mais tempo nas respectivas análises e interpretações. Dá ideia que desde logo consideram as respectivas audiências como incapazes de entender e concluir sobre a forma e os conteúdos debatidos. Pior: frequentemente essas análises distorcem ou manipulam o que foi dito pelos debatentes.

Tal como eu e grande parte dos que os têm seguido sentem enorme desconforto perante esta menorização da nossa capacidade de ver, interpretar e julgar. A falta de profissionalismo e de independência de muitos dos alegados moderadores é confrangedora.

Luís Júdice da Costa, Lisboa