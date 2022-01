“Tragam bebidas!” – Divulgação de convite para festa em Downing Street durante o confinamento trama Johnson

O primeiro-ministro do Reino Unido está novamente debaixo de fogo, depois de a ITV News ter divulgado, na segunda-feira à noite, um email interno do Governo britânico, enviado pelo secretário de Boris Johnson, a convidar mais de 100 funcionários para uma festa nos jardins de Downing Street, no dia 20 de Maio do ano passado – altura em que, no âmbito das medidas de combate à covid-19 em vigor, o país estava em confinamento.