Reacções à morte de Sassoli, “um homem de princípios e integridade”

O líder da bancada socialista do Parlamento Europeu, Carlos Zorrinho, lamentou a “triste notícia” da morte do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, lembrando-o como um “líder que deixa obra feita e saudades”.

“Uma notícia triste que lamentamos, de um homem que liderou o Parlamento Europeu num momento difícil e em que foi capaz de mobilizar uma resposta solidária e comprometida à pandemia, no plano sanitário, económico e social”, disse Carlos Zorrinho, numa nota enviada à agência Lusa esta terça-feira.

Para o líder da bancada do PS na assembleia europeia, David Sassoli “é um líder que deixa obra feita e saudades a todos os que com ele privaram”.

O vice-presidente do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), Paulo Rangel, disse que a Europa perdeu um europeísta.

Numa mensagem no Twitter, Paulo Rangel disse que Sassoli, “o presidente europeísta e humanista, era um colega atento, humano”.

“O homem da comunicação e da cultura, sempre pronto a fazer pontes. A Europa perdeu um europeísta, nós perdemos um amigo”, escreveu Paulo Rangel.

Também no Twitter, o deputado do Bloco de Esquerda José Gusmão deixou uma mensagem sublinhando que enquanto presidente do Parlamento Europeu, Sassoli “lutou sempre pela centralidade deste enquanto única instituição europeia com representação democrática”.

“Numa UE mais autoritária e de fronteiras, exigiu sempre democracia e solidariedade”, sublinhou o eurodeputado do Bloco de Esquerda. “Fará falta.”

A comissária europeia Elisa Ferreira prestou, também no Twitter, homenagem a “um homem de princípios e integridade, uma voz livre”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicou no Twitter uma fotografia de um caloroso aperto de mão a Sassoli. “Descansa em paz, querido amigo”. Von der Leyen destacou “o jornalista humano e o excepcional presidente do Parlamento Europeu” que foi Sassoli, mas “primeiro e antes de tudo, um amigo querido”.

“O seu sorriso já nos faz falta”, disse por seu lado o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, lamentou a perda de “uma voz forte pela democracia e pela cooperação NATO-UE”.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá eleger um presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da actual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.