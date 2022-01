Fracasso da acção climática é o risco mais severo da década, diz relatório de Davos

A deterioração da saúde do planeta está no topo das preocupações globais a curto, médio e longo prazo. É assim desde 2011, altura em que a crise climática primeiro apareceu no topo do relatório de risco anual do Fórum Económico Mundial. A versão de 2022, publicada esta terça-feira, vai mais além e define o fracasso da acção climática como a ameaça mais perigosa dos próximos dez anos. A perda de biodiversidade e o aumento de desastres climáticos lideram a lista. As ameaças “mais iminentes”, porém, são o agravamento dos problemas de saúde mental, a erosão da coesão social e as crises de subsistência — todas, “cicatrizes” da covid-19 que atrasam a acção climática.