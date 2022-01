Alemanha vai precisar de mais imigração para evitar falta de mão-de-obra

Ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck, sublinha que se não houver mão-de-obra a transição energética pode ficar em risco.

A Alemanha vai precisar de mais imigração para impedir que falte mão-de-obra tenha impacto na produtividade e ponha em risco a transição energética, disse esta terça-feira o ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck.

“Temos 300 mil vagas de emprego abertas e esperamos que ultrapassem um milhão”, declarou Habeck, co-líder dos Verdes, numa conferência de imprensa. “Se não colmatarmos essa lacuna, teremos verdadeiros problemas de produtividade.”

“Naturalmente, [isto significa] que temos de ter uma melhor combinação de qualificações, formação e que haja possibilidades para famílias e empregos, mas na Alemanha teremos de ter certamente mais imigração, e em todas as áreas, para engenheiros, artesãos, cuidadores. Temos de organizar isto”, disse Habeck, que é também vice-chanceler na nova coligação governamental alemã liderada pelo social-democrata Olaf Scholz.

O Instituto Económico da Alemanha (próximo dos empregadores) estima que a força de trabalho vá encolher em mais de 300 mil pessoas, já que há mais trabalhadores mais velhos a reformar-se do que trabalhadores mais jovens a entrar no mercado de trabalho.

Prevê-se que esta diferença aumente para mais de 650 mil em 2029, levando a uma escassez acumulada de pessoas em idade activa de cerca de 5 milhões em 2030. O número de alemães com emprego cresceu para quase 45 milhões em 2021, apesar da pandemia.

Após décadas de baixas taxas de natalidade e de imigração irregular, a diminuição da população activa é uma bomba-relógio para o sistema alemão de pensões, em que menos empregados estão sobrecarregados com a tarefa de financiar as pensões de um número crescente de reformados com uma esperança de vida mais longa.

Os partidos no Governo concordaram medidas para diminuir os obstáculos para os trabalhadores qualificados do estrangeiro e para tornar o trabalho mais atractivo, incluindo o aumento do salário mínimo nacional para 12 euros por hora.