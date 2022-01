Praça da Criatividade vai ser inaugurada em Óbidos neste trimestre

A Praça da Criatividade, um investimento de 3,1 milhões de euros que requalifica a entrada da vila de Óbidos, vai ser inaugurada no primeiro trimestre deste ano, anunciou esta terça-feira a Câmara de Óbidos.

“Queremos rapidamente dar utilidade ao investimento feito na Praça da Criatividade, que será inaugurada no primeiro trimestre deste ano”, afirmou o presidente da câmara, Filipe Daniel (PSD), na sessão solene que assinala o feriado municipal da vila do distrito de Leiria.

“É um espaço que trará uma nova dinâmica para Óbidos”, sublinhou o autarca, aludindo aos “diferentes edifícios e estruturas” multifacetadas, com capacidade “para acolher cultura, gastronomia, conferências e congressos e onde a literatura e o vinho deverão conviver”.

O projecto representa um investimento de 3,1 milhões de euros e prevê a requalificação da zona dos antigos armazéns da EPAC (Empresa Pública de Abastecimento de Cereais) e do antigo quartel dos bombeiros de Óbidos, junto à escultura de José Aurélio (conhecida como A Mão ou Pomba), abrangendo ainda o espaço anteriormente ocupado por um parque de estacionamento nas traseiras destes edifícios.

A obra, iniciada em Janeiro de 2021, contempla a construção de um novo posto de turismo e a demolição dos antigos armazéns, que serão substituídos por um edifício multifacetado com capacidade para a realização de concertos, conferências e uma área de restauração.

A nova Praça da Criatividade terá ainda uma zona de anfiteatro e zonas de estar e passagem, a diferentes cotas do solo. No antigo quartel dos bombeiros será criada uma zona de estar vocacionada para produtos locais e para a literatura, aliado a uma zona interpretativa ligada à viticultura.

A sessão solene do feriado que assinala a conquista de Óbidos aos mouros, a 11 de Janeiro de 1148, foi este ano transmitida em vídeo devido à pandemia de covid-19, que levou a autarquia a optar por celebrações online.

O momento foi aproveitado por Filipe Daniel para reafirmar “os compromissos” do executivo eleito nas últimas eleições autárquicas e que passam pela aceleração do crescimento económico, pela agilização dos procedimentos autárquicos, por contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde, pelo investimento na educação, pela aposta no turismo diferenciado e pela criação de novos eventos, a par da continuidade de outros como o Folio – Festival Literário Internacional, a Vila Natal e o Festival de Chocolate.